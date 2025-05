Enem 2025: estudantes de Belém e mais duas cidades farão provas em data diferente; entenda

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terá uma data específica de aplicação em Belém, Ananindeua e Marituba, na Região Metropolitana da capital paraense. A decisão foi tomada após articulações entre o Governo do Estado do Pará, o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A medida busca evitar prejuízos aos estudantes durante o período da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para novembro de 2025 na capital paraense.

Entenda o motivo da mudança no Enem no Pará

O Governo do Pará informou, por meio de nota oficial nesta sexta-feira (09/05), que a definição de uma nova data considera o calendário escolar estadual, que será ajustado em razão da COP 30. O evento internacional, que terá Belém como cidade-sede, provocará alterações na rotina das redes de ensino, mobilidade urbana e segurança pública, fatores que impactam diretamente a logística do exame.

Por isso, estudantes das três cidades mais diretamente envolvidas no evento: Belém, Ananindeua e Marituba, terão uma data específica para realizar o Enem, diferente do restante do país. O objetivo é garantir equidade no processo e tranquilidade para os candidatos.

Quando será o Enem em Belém, Ananindeua e Marituba?

As novas datas ainda não foram divulgadas oficialmente. Segundo o Governo do Pará, os detalhes do calendário especial serão anunciados pelo Governo Federal assim que forem definidos pelo MEC e pelo Inep. Nos demais municípios paraenses, a aplicação seguirá o cronograma nacional, sem alterações.

O Estado reforça que está atuando em conjunto com as autoridades federais para assegurar que nenhum estudante seja prejudicado.

Compromisso com a educação durante a COP 30

Com a realização da COP 30 em Belém, diversas ações vêm sendo planejadas para conciliar o evento global com a manutenção de serviços essenciais. A educação é um dos pilares dessa organização.

"O Governo do Estado reafirma seu compromisso com a educação e com os estudantes paraenses, trabalhando para garantir o melhor cenário possível para a realização do exame", diz a nota divulgada nesta sexta-feira (9).

O que é a COP 30 e por que ela impacta o Enem?

A COP 30 (30ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas) reunirá chefes de Estado, representantes internacionais e milhares de visitantes em Belém. O evento ocorrerá entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, justamente no mês tradicional de aplicação do Enem.

Por isso, além da segurança e mobilidade, escolas da rede pública devem ser utilizadas como base logística do evento, o que levou à necessidade de ajustes no calendário educacional das cidades mais diretamente envolvidas.