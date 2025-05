Itinerância COP30 deve alcançar todas as câmaras municipais até novembro

As câmaras municipais da Região Metropolitana de Belém (RMB) serão as primeiras a receber o projeto Itinerância COP 30, iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) que teve início oficial nesta quinta-feira (8), em solenidade no auditório João Batista, sede do Parlamento estadual. A proposta é promover ações de formação e debates sobre temas relacionados à 30ª Conferência das Partes da ONU (COP30), que será realizada em Belém, em novembro.

A cerimônia de lançamento contou com a presença de representantes das câmaras municipais de Benevides, Bragança e Nova Ipixuna, além de deputados estaduais e outras autoridades. A secretária legislativa da Alepa e presidente da Comissão de Planejamento Estratégico da Casa, Rebecca Hesketh, foi a palestrante do evento. Ela apresentou um panorama do cenário político-partidário do Pará e explicou o funcionamento da estrutura legislativa estadual.

Durante o evento, o presidente da Alepa, deputado Chicão (MDB), destacou o protagonismo da Fundação Escola do Poder Legislativo (Felepa), responsável pela execução das atividades do projeto. “Este projeto irá a varias regiões para que nós não tenhamos uma COP de sugestões e propostas feitas por quem não conhece a realidade da região. Por isso essa itinerância é tão importante, porque será uma oportunidade de recolhermos, desses diferentes lugares, valiosas contribuições no sentido de montar uma pauta positiva para oferecer durante a COP30. Este também será mais um legado da Conferência, estamos vivendo um momento único", avaliou Chicão.

A diretora da Felepa, professora Betânia Fidalgo, reforçou que a meta é alcançar todas as câmaras municipais do estado até novembro. "Serão debatidos os temas que embasam a COP no sentido de subsidiá-las para que possam realizar eventos relacionados à temática ambiental neste período. Estamos planejando uma programação vasta, que não se esgota após a Conferência, porque a ideia é promover a melhor contribuição - e sem educação, sem formação, não há como pôr em prática políticas públicas eficazes", detalhou.

A coordenação da Itinerância COP30 no parlamento estadual ficará a cargo da vice-líder do governo na Alepa, deputada Maria do Carmo (PT). "Eu fico muito feliz e honrada por essa missão, porque é um assunto que, além de eu gostar muito, tem uma importância muito significativa neste momento, não só pela Conferência, mas porque diz respeito ao futuro de todos nós", reconheceu

Representando os legislativos municipais, o vereador de Belém Roni Gás (MDB) celebrou a parceria. "Hoje estamos aqui celebrando a cooperação que nos insere nesse projeto itinerante, um acordo muito importante, de muitos benefícios para o estado, e de muitos resultados para nossa população", concluiu.