Enem 2025: MEC lança edital em Libras e detalha isenção da taxa de inscrição

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), disponibilizou um edital em Libras sobre a isenção da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025. Esse edital faz parte da Política de Acessibilidade e Inclusão do Inep, que tem o propósito de ampliar as oportunidades de participação nos exames nacionais.

O edital está disponível no formato em vídeo e pode ser acessado por meio do canal do Inep no YouTube. Além de conceder informações sobre a isenção, o vídeo também contém informações para orientar os candidatos em relação à justificativa de ausência no Enem 2024 àqueles que faltaram nas provas da última edição.

Quem tem direito à isenção da taxa de inscrição?

O período para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem iniciará no dia 14 de abril e seguirá até o dia 25 do mesmo mês. Desse modo, entre as pessoas que se encaixam no direito à gratuidade do exame, estão os seguintes perfis:

Os alunos de escola pública matriculados no 3º ano do Ensino Médio;

Os estudantes que concluíram o Ensino Médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular;

Pessoas em situação de vulnerabilidade social que possuem registro no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal.

Confira o cronograma do Enem 2025:

14/04 a 25/04 - Solicitação de isenção da taxa/justificativa de ausência;

12/05 - Resultado das solicitações de isenção da taxa/justificativa de ausência;

12/05 a 16/05 - Período de recursos;

22/05 - Resultado dos pedidos de recurso;

02/11 - Primeiro dia de prova;

09/11 - Segundo dia de prova.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em oliberal.com)