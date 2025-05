Prefeitura de Marituba entrega Escola Santo Amaro totalmente reconstruída no Riacho Doce

A manhã desta segunda-feira (28) foi marcada por mais um importante avanço na educação de Marituba. A Prefeitura Municipal entregou a nova Escola Santo Amaro, localizada na comunidade do Riacho Doce, após uma ampla obra de reconstrução que transformou completamente o espaço educacional.

O prédio foi reestruturado para atender melhor alunos, professores e toda a comunidade escolar. Agora, a Santo Amaro conta com 16 salas de aula — sendo 8 delas construídas nesta obra —, além de novos espaços como vestiários femininos e masculinos, banheiros infantis adequados para meninos e meninas, sala da direção, sala de coordenação, secretaria, sala dos professores e banheiros exclusivos para funcionários.

A nova estrutura também inclui a construção de salas específicas para o Atendimento Educacional Especializado (AEE), projetos pedagógicos e uma inovadora sala maker, que estimulará a criatividade e o aprendizado prático dos estudantes.

Pensando no bem-estar e no desenvolvimento integral dos alunos, a escola agora possui um parquinho infantil, uma horta escolar e um refeitório reformado, com cozinha ampliada, além de depósitos para merenda, material de limpeza e área de serviço.

A nova Escola Santo Amaro também foi equipada com uma moderna quadra poliesportiva, sistema de videomonitoramento para garantir a segurança da comunidade escolar, nova subestação elétrica, e mobiliário novo em todas as salas e espaços comuns.

A fachada da escola ganhou um novo modelo arquitetônico, mais moderno e com cores lúdicas, criando um ambiente acolhedor e estimulante para crianças e adolescentes.

A secretária de Educação Bárbara Marques e a prefeita Patrícia Alencar (Divulgação/ Prefeitura de Marituba)

Durante a cerimônia de entrega, a prefeita Patrícia Alencar destacou o compromisso da gestão com a educação e com o desenvolvimento de Marituba:

"É através da nossa união que levamos o desenvolvimento para todos os lugares do município. Hoje iremos assinar a Ordem de Serviço para a Escola de Ensino Fundamental Emília Clara, na Pedreirinha. Não é apenas construção de paredes. É compromisso com as famílias. Hoje estamos entregando uma escola reconstruída por várias mãos com amor. É dessa forma que vamos transformar Marituba em uma cidade melhor. Procuramos construir uma gestão que cuida das famílias" - Patrícia Alencar, prefeita de Marituba

O aluno do 5º amo, José Pedro da Cruz, 10, comemorou a inauguração da escola. “É muito bonita. Eu gostei muitos das salas de aula, vai dar para nós aprendermos mais”, comentou o aluno.

A entrega da escola Santo Amaro faz parte dos festejos dos 31 anos de emancipação política e administrativa de Marituba, comemorado no dia 21 de abril.