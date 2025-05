Pará tem 91 mil pessoas com diagnóstico de autismo, aponta IBGE

No Pará, 91 mil pessoas têm diagnóstico de autismo, o equivalente a cerca de 1,1% da população residente no território paraense. Os dados são do Censo Demográfico de 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (23). Em comparação com todo o país, o estado foi o 10º, em número absoluto, com o maior contingente de pessoas com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em Belém, o percentual de pessoas com TEA foi maior que o do estado: 1,5% da população declarou diagnóstico de TEA, o que representa aproximadamente 19 mil pessoas. Entre os municípios paraenses, os maiores percentuais de diagnóstico de autismo foram registrados em Cachoeira do Arari (2,3%), São Geraldo do Araguaia (2,1%), Jacareacanga (1,9%), Concórdia do Pará (1,9%) e Oriximiná (1,7%).

Maioria das pessoas com diagnóstico de TEA é do sexo masculino no Pará

Em todo o país, o diagnóstico de TEA foi mais frequente entre os homens. Dos 2,5 milhões de pessoas que relataram ter o transtorno, 1,4 milhão (1,5%) eram homens e 1,0 milhão (0,9%) eram mulheres. Esse padrão também se repete no Pará: 56,6 mil homens (1,4%) e 34,6 mil mulheres (0,9%) declararam ter diagnóstico de autismo, segundo os dados do Censo.

Diagnóstico de autismo é mais prevalente na infância, especialmente entre meninos

A análise por faixa etária mostra que o diagnóstico de TEA é mais frequente na infância, sobretudo entre os meninos. No Brasil, entre crianças de 5 a 9 anos, 3,8% dos meninos (264 mil) relataram diagnóstico de TEA, enquanto entre as meninas da mesma faixa etária o percentual foi de 1,3% (86 mil).

No Pará, esse padrão também é observado. Entre os meninos de 5 a 9 anos, 2,3% (8,2 mil) tinham diagnóstico de TEA. Já entre as meninas dessa faixa etária, o percentual foi de 1,1% (3,5 mil). A prevalência do diagnóstico é mais alta entre os homens até o grupo etário de 35 a 39 anos no estado — no Brasil, essa diferença persiste até os 44 anos.

Brasil tem 1,2% da população com autismo

O Censo Demográfico de 2022 revelou que 1,2% da população residente no Brasil declarou ter diagnóstico de TEA, o que corresponde a aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. No Norte, o percentual foi o mesmo, com 201.835 pessoas diagnosticadas com TEA.