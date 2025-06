Modelo que afirmou ter se relacionado com Neymar anuncia gravidez de uma menina; vídeo

A modelo e influenciadora Nayara Macedo, conhecida nas redes sociais como Any Awuada, que afirmou ter ficado com o jogador Neymar Jr. em março deste ano, utilizou seu perfil no Instagram no último domingo (22/06) para compartilhar com os seguidores o resultado do chá revelação de sua segunda gravidez. No vídeo, ela aparece ao lado da filha mais velha cortando um bolo com recheio rosa, indicando que está esperando uma menina. “Toda honra e toda glória é Sua, Senhor”, escreveu na legenda da publicação. Confira:

Any ganhou destaque na internet após envolvimento amoroso com o atleta, que ocorreu em uma chácara no interior de São Paulo, no município de Araçoiaba da Serra. No entanto, a assessoria de imprensa de Neymar chegou a se manifestar na época e negou que ele estivesse na festa, afirmando que a suposta aeronave que estava no local, apesar de ser do jogador, é frequentemente emprestada a amigos e familiares.

Contrariando a explicação da assessoria, a modelo declarou em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, que foi contratada para participar do evento junto a outras mulheres, com a função de entreter os convidados. Ela relatou que os celulares foram recolhidos assim que chegaram ao local e que descobriram a identidade do anfitrião apenas durante a festa. Ainda de acordo com Any, a festa foi encerrada após a chegada inesperada da esposa de um dos organizadores.

Dias depois, a influenciadora revelou que estava grávida. Desde então, tem usado as redes sociais para falar sobre a gestação e responder às especulações sobre a paternidade da criança. Em publicações anteriores, ela pediu que o público evite suposições até que o teste de DNA seja realizado.

“Até a gente ter o exame de DNA na mão, não é legal. Ficar especulando essas notícias prejudica não só a minha saúde psicológica, como também a minha gestação”, declarou. A influenciadora ressaltou que não tem pressa para descobrir a identidade do pai e que vai aguardar o momento certo.