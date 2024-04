Suposta mãe do terceiro filho de Neymar publica foto com ‘barriga’ de grávida

Amanda Kimberly, suposta mãe do terceiro filho de Neymar Jr., voltou a ser alvo de comentários na web após publicar novas fotos nas redes sociais, no último domingo (31). No perfil no Instagram, a modelo reuniu um compilado de registros do mês de março, onde, em um deles, aparece com um volume na barriga, reforçando os boatos de que estaria grávida do jogador de futebol.

Já em outra foto, a influenciadora aparece com um anel dourado com um pingente de coração e outro de uma menina, aumentando as expectativas de estar grávida de uma garota. De acordo com o colunista Leo Dias, Neymar e Kimberly viveram um romance quando o atleta veio ao Brasil para tratar sua lesão, após o nascimento de sua primeira filha, Mavie, em outubro do ano passado. O atacante teria ficado “surpreso” ao receber a notícia da modelo através do Whatsapp.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)