Lima Duarte completa 94 anos; relembre a trajetória do artista

Nesta sexta-feira, 29, Lima Duarte completa 94 anos. O ator, nascido em Desemboque, distrito de Sacramento, no interior de Minas Gerais, foi para São Paulo ainda jovem em busca de oportunidades. Na capital paulista, começou a trabalhar no rádio e após passar por várias funções, virou um dos profissionais mais renomados da área.

VEJA MAIS

Ao migrar para a TV, esteve em diversas produções, principalmente como ator e hoje é um dos grandes nomes da teledramaturgia. Nos últimos meses, no entanto, Lima passou por dramas em sua vida pessoal.

Acidente

No dia 1 de março de 2023, Lima se envolveu em um acidente de trânsito no bairro da Barra Funda, em São Paulo. Na ocasião, o artista, com 92 anos, atropelou uma motociclista, que, devido à colisão, fraturou cinco ossos e precisou ser hospitalizada. Em vídeo publicado nas redes sociais, a condutora relatou que o guidão de sua moto ficou preso no espelho retrovisor do carro de Lima Duarte após o ator realizar uma ultrapassagem. Lima sempre ressaltou que prestou assistência à vítima no local.

Morte da filha Julia Martins

[instagram=C3cu-SZsY5A]

Em fevereiro deste ano, Lima sofreu com a morte de sua filha, Julia Martins, aos 49 anos. Ela havia dado entrada no Hospital São Camilo, em São Paulo, onde ficou internada. A causa da morte, porém, não foi informada.

Atualmente, o ator está vivendo em um sítio em Indaiatuba, interior de São Paulo, de onde posta vídeos constantemente, compartilhados com seus mais de 700 mil seguidores no Instagram. Ele realiza viagens com frequência também para encontrar amigos. Em uma das viagens mais recentes, revisitou a casa onde viveu numa fase de sua vida, em Ribeirão Preto, também no interior paulista.