Morre filha do ator Lima Duarte, Julia Martins, aos 49 anos

Na manhã deste sábado (17) Julia Martins, filha do ator Lima Duarte, morreu aos 49 anos. A mulher deu entrada no Hospital São Camilo, em São Paulo, na última sexta-feira e precisou ficar internada. A causa do óbito não foi revelada.

Julia morava no bairro da Pompéia, em São Paulo, com o filho e uma enfermeira. Lima Duarte se casou em quarto oportunidades e teve quatro filhos. Julia Martins nasceu do relacionamento do artista com Mara Martins.

No Instagram, o ator de 93 anos de idade, publicou uma foto ao lado da filha e prestou sua homenagem. “Quando todos que conheço se forem, o que restará? Vazio. Silêncio. Sim, o resto é silêncio”, escreveu ele, utilizando uma frase de Hamlet.