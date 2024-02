Chiquititas: veja como está Filipe Bragança, ator que interpretou Duda

Considerado galã das teledramaturgias brasileiras desde 2013, Filipe Bragança iniciou a carreira artística aos 12 anos, dando vida ao Duda no remake de ‘Chiquititas’.

Em 2017, estreou no cinema interpretando o influenciador Christian Figueiredo no filme ‘Eu Fico Loko’. Já em 2019, foi contratado pela TV Globo para integrar o elenco da novela das seis ‘Órfãos da Terra’.

Além dos trabalhos no cinema, Filipe se destacou na série ‘Dom’ (2021), da Prime Video, onde interpretou a versão jovem de Victor Dantas, pai do traficante Pedro Dom (Gabriel Leone). Nos streamings, coleciona participações em ‘Só Se For Amor’ (2022), na Netflix, e ‘Últimas Férias' (2023), da Disney.

Com habilidades musicais, Filipe Bragança também foi escolhido para interpretar Sidney Magal no filme de ficção ‘Meu Sangue Ferve por Você’, lançado em 2023.

No longa, ele interpreta o protagonista da cinebiografia, que tem como foco a história de amor entre Magal e Magali West, interpretada por Giovana Cordeiro. No último ano, ainda integrou o elenco da novela das seis da Globo ‘Elas por Elas’, dando vida a Giovanni, par romântico de Ísis (Raissa Bratiliere).

“Sempre me disseram que eu seria um galã. Isso se consolidou com o Giovanni. Eu quero ser mais do que isso. Se eu puder ser mais, vou tentar”, revelou ele em entrevista ao F5.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)