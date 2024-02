Paraíso Tropical: veja como está o elenco da novela atualmente, após 16 anos desde a estreia

Sucesso no final dos anos 2000, a novela Paraíso Tropical, em reexibição pelo Vale a Pena Ver de Novo, continua dando o que falar atualmente pelas histórias cheias de reviravoltas e muitas emoções. Mas, como está o elenco atualmente após 16 anos desde a estreia da obra? Confira a seguir:

Como está o elenco de Paraíso Tropical atualmente

Alessandra Negrini

Protagonista da novela, a atriz viveu as gêmeas Paula e Taís. Alessandra segue com a carreira de atriz cujo seu trabalho mais recente foi a personagem Cuca, da série Cidade Invisível.

Fábio Assunção

O ator que deu vida ao mocinho Daniel em Paraíso Tropical, também segue com a carreira artística e estuda Ciências Sociais. Atualmente, está no ar com a série "Fim", do Globo Play.

Camila Pitanga

Principal responsável pelos memes da época com a personagem Bebel, Camila está gravando a novela "Beleza Fatal", da HBO Max, onde que viverá uma vilã.

Wagner Moura

O famoso, que deu vida ao personagem Olavo, tem se dedicado a carreira internacional. Ele vai coestrelar Sinking Spring, nova série da Apple TV+, ao lado de Brian Tyree Henry.

Gloria Pires

Uma das maiores atrizes da teledramaturgia, Glorinha interpretou Lúcia e era apaixonada por Antenor (Tony Ramos). Ela repetiu a parceria com o ator em "Terra e Paixão", vivendo a vilã Irene.

Tony Ramos

Tony Ramos interpretou o todo-poderoso Antenor, e seu trabalho mais recente foi também dar vida a um papel semelhante, o rei da soja Antônio La Selva, de "Terra e Paixão".

Bruno Gagliasso

Depois de viver o bon-vivant Ivan, Bruno Gagliasso esteve em outras várias novelas da Globo. Atualmente ele prefere investir em séries e filmes, seus negócios empresariais e a carreira internacional, com a produção "Santo" no currículo.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor de conteúdo de Oliberal.com, Bruno Magno)