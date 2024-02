Qual o final de Fabiana em Paraíso Tropical? Relembre o que acontece com a personagem na novela

Em Paraíso Tropical, novela em reprise pelo Vale a Pena Ver de Novo, Fabiana, interpretada por Maria Fernanda Cândido, é uma mulher bonita e independente, que se apaixona por Atenor (Tony Ramos) e aceita manter um caso extraconjugal com o empresário.

Depois de ser abandonada por ele, a advogada quase tem um desfecho trágico, mas, finalmente, encontra a felicidade. Relembre o que acontece com a personagem no final da novela Paraíso Tropical:

O que acontece com Fabiana no final de Paraíso Tropical?

Em Paraíso Tropical, Fabiana constantemente sofre com a falsa promessa de Antenor, que jura que vai deixar a esposa para ficar com ela. A mulher do empresário, no entanto, descobre que está sendo traída e confronta o marido que, por sua vez, abandona a amante.

Fabiana não suporta a rejeição de Antenor e, em um momento de desespero, ingere uma alta quantidade de remédios para dormir, correndo o risco de acabar com a própria vida. A advogada se recupera depois de quase ter sofrido uma overdose e percebe, após a experiência, que precisa seguir em frente.

A personagem de Maria Fernanda Cândido deixa para trás a paixão que viveu com Antenor e, por meio de Lucas (Rodrigo Veronese), acaba conhecendo David (Victor Fasano), um homem bonito e bem-sucedido que também vai se encantar pela advogada.

No final de "Paraíso Tropical", Fabiana engata um relacionamento com Davi e decide se mudar para São Paulo com seu novo amor para, enfim, refazer sua vida.

Qual a história de Paraíso Tropical?

A novela inicia na fictícia cidade de Marapuã, no litoral da Bahia, onde vive Paula (Alessandra Negrini), uma jovem humilde que trabalha em um hotel da região. No local, ela conhece Daniel (Fábio Assunção), um empresário, filho adotivo do magnata Antenor Cavalcanti (Tony Ramos). Daniel é salvo por Paula, o que dá início a uma paixão mútua.

O casal apaixonado passa a efrentar desafios ontra pesoas que querem prejudicar o relacionamento. Do lado de Paula, há a irmã gêmea Taís, uma mulher ambicioa que se aproveita da semelhança para roubar o namorado e e usufruir do benefícios da vida rica do empreário. Já Daniel tem como inimigo o Olavo (Wagner Moura), primo do protagonista que quer ascender na empresa de Antenor.

