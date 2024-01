Paraíso Tropical: relembre o que acontece com Antenor na novela em reexibição

Paraíso Tropical, novela em reexibição pelo Vale a Pena Ver de Novo, na Rede Globo, tem uma lista extensa de personagens icônicos, que são amados ou odiados pelo público. Um dos personagens principais da trama é Antenor, interpretado por Tony Ramos, que passará por diversos momentos polêmicos durante a obra. Relembre o que acontece com o personagem e qual o desfecho do seu arco.

VEJA MAIS

O que acontece com Antenor em Paraíso Tropical?

No início da novela, Antenor se encontra em um casamento infeliz com Ala Luísa (Renée de Vielmond), após perderem o filho de 16 anos. Ao descobrir uma traição de Antenor com Fabiana (Maria Fernanda Cândido), Ana optou por romper com o marido.

Com o divórcio confirmado, Antenor se envolve com Lúcia (Glória Pires), por quem se apaixona. O casal se separa ao longo da trama, pois Bebel (Camila Pitanga) inventa que está grávida de Antenor, e Lúcia acredita e volta a morar com os pais.

Qual o final de Antenor em Paraíso Tropical?

Na reta final, Lúcia descobre que estava grávida de Antenor e decide não contar a ele, no entanto, Paula (Alessandra Negrini) descobre que Bebel não estava grávida e que tudo se tratava de um golpe arquitetado por Olavo (Wagner Moura).

Por fim, Antenor e Lúcia reatam, ela conta que está grávida e o casal tem um final feliz.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão da jornalista de OLiberal.com Mirelly Pires)