Paraíso Tropical: saiba quais atores que faziam parte da novela já morreram

Sucesso no início dos anos 2000, a novela Paraíso Tropical está em reexibição pelo Vale a Pena Ver de Novo. Com nomes de peso, como Fábio Assunção, Vera Holtz e Tony Ramos, a trama, escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares contou também com personalidades incríveis que, infelizmente, morreram nos últimos anos. Confira os artistas que já se foram:

Yoná Magalhães

Yoná Magalhães / Globo Yoná Magalhães / Globo

Yoná Magalhães, que interpretou a personagem Virgínia em Paraíso Tropical, morreu aos 80 anos em 2015 por complicações cardíacas. Além do trabalho na novela e de inúmeros outros clássicos da televisão brasileira, Yoná foi uma das estrelas do Cinema Novo ao protagonizar a obra-prima de Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964.

Daisy Lúcidi

Daisy Lúcidi / Globo Daisy Lúcidi / Globo

Daisy Lúcidi, que viveu a personagem Iracema na trama, foi uma das vítimas da covid-19 no auge da pandemia. Ela morreu aos 90 anos em maio de 2020 após sofrer complicações da doença. Além de Paraíso Tropical, Daisy fez parte do elenco de novelas como Bravo!, de Janete Clair e Gilberto Braga, e Passione, de Sílvio de Abreu.

Hugo Carvana

Hugo Carvana / globo Hugo Carvana / globo

Hugo Carvana, que interpretou Belisário, além de ator, também era um grande cineasta. Ele morreu em 2014, aos 77 anos, em decorrência de um câncer no pulmão. Ao todo, Carvana produziu nove filmes. À época da morte, ele foi homenageado no Festival Internacional de Cinema do Rio com uma sessão de gala do clássico 'Vai Trabalhar, Vagabundo' em cópia restaurada. O longa rendeu o Kikito de Ouro de Melhor Filme no Festival de Gramado ao diretor.

Nildo Parente

Nildo Parente / Globo Nildo Parente / Globo

Nildo Parente, que viveu Pacífico na novela, morreu em 2011, aos 74 anos. O ator chegou a ficar internado por dois meses em um hospital no centro do Rio de Janeiro após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). Ele colecionou uma longa série de atuações no cinema, fazendo parte do elenco de Memórias do Cárcere, de 1984, e O Beijo da Mulher Aranha, de 1985. Em novelas, Parente também atuou em Quatro por Quatro, de 1995, e América, de 2005.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com