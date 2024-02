Fred ou Matheus? Relembre com quem Camila fica em Paraíso Tropical

Repleta de vilões e histórias cativante, Paraíso Tropical acabou perdendo um de seus vilões para o time dos "bonzinhos". Fred (Paulo Vilhena), que começou a trama como aliado de Olavo (Wagner Moura), acabou se redimindo por amor ao conhecer Camila (Patrícia Werneck).

A mocinha da obra, no entanto, mesmo comprometida com Fred, vive em dúvidas se o rapaz é mesmo o homem certo para ela, o que se agrava com a chegada de Matheus (Gustavo Leão), que mexe com os sentimentos da jovem e a coloca em um triângulo amoroso.

Com quem Camila fica no final de Paraíso Tropical?

Mesmo em dúvida, Camila acaba se casando com Fred, muito por conta do medo que sente de seu pai perder o emprego e por influência da mãe, que a pressiona a escolher tal pretendente por conta da riqueza que ele possui.

Enquanto isso, Matheus vive sofrendo por "perder a amada", mesmo que ela afirme ser apaixonada por ele. No entanto, com o passar do tempo, Fred se mostra bondoso e carinhoso, o que faz com que Camila se envolva por ele.

A prova de que Fred se tornou uma boa pessoa ficará claro quando uma quarta pessoa chegar em suas vidas com o objetivo de separar o casal.

Antes do final feliz, o drama da mocinha

A prima de Fred, Fernanda (Juliana Didone), passará a viver com o casal na mesma casa e, assim, descobrirá que a cunhada era apaixonada por Matheus. Ela, então, se envolverá com o ex affair de Camila para provocar ciúmes nela para que, então, tenha o caminho livre para se envolver com o primo, no qual ela sempre foi apaixonada.

A articuladora até consegue triunfar em seu plano de separar os mocinhos, mas quando Camila voltar para Matheus, acabará percebendo que ela ama mesmo Fred, levando os dois a se reconciliarem.

Matheus, no entanto, não ficará sozinho. Na reta final de Paraíso Tropical, o rapaz conhecerá a jornalista Sônia (Mariana Ximenes), e vai engatar um romance com ela.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão