Paraíso Tropical: Quem é o pai de Ivan em Paraíso Tropical? Entenda o mistério da família

Em Paraíso Tropical, novela exibida em 2007 e que está em reapresentação pelo Vale a Pena Ver de Novo, Ivan (Bruno Gagliasso) é um jovem sedutor que chega a cometer pequenos furtos. Ele é filho de Marion (Vera Holtz) e, portanto, supostamente meio-irmão de Olavo (Wagner Moura).

Apenas no último episódio o personagem descobre que foi adotado pela mãe e que o seu verdadeiro pai é alguem que sempre esteve por perto.

VEJA MAIS

Quem é o verdadeiro pai de Ivan?

Ivan desde criança ouviu sua mãe dizer que ele foi um filho não desejado e que, por isso, acaba sendo rejeitado pela família, inclusive por Olavo, seu suposto irmão por parte de mãe.

O vilão vivido por Wagner Moura é filho biológico de Marion com um primo distante já falecido de Antenor Cavalcanti (Tony Ramos) e que sempre quis manter Ivan bem longe de sua vida.

No entanto, no último capítulo da trama, o jovem descobre que o seu verdadeiro pai é o poderoso Antenor que, no fim da novela, se mantém próximo de Lúcia (Gloria Pires), grávida do executivo.

Qual a história de Paraíso Tropical?

A novela inicia na fictícia cidade de Marapuã, no litoral da Bahia, onde vive Paula (Alessandra Negrini), uma jovem humilde que trabalha em um hotel da região. No local, ela conhece Daniel (Fábio Assunção), um empresário, filho adotivo do magnata Antenor Cavalcanti (Tony Ramos). Daniel é salvo por Paula, o que dá início a uma paixão mútua.

O casal apaixonado passa a efrentar desafios ontra pesoas que querem prejudicar o relacionamento. Do lado de Paula, há a irmã gêmea Taís, uma mulher ambicioa que se aproveita da semelhança para roubar o namorado e e usufruir do benefícios da vida rica do empreário. Já Daniel tem como inimigo o Olavo (Wagner Moura), primo do protagonista que quer ascender na empresa de Antenor.

Elenco de Paraíso Tropical

Junto com Fábio e Alessandra, estão no elenco Wagner Moura (Narcos), Camila Pitanga (Mulheres Apaixonadas), Tony Ramos (Terra e Paixão), Vera Holtz (Avenida Brasil) no papel de Marion, Patrícia Werneck (Joia Rara) interpretando Camila. Além deles, a novela tem Beth Goulart (O Clone) como Neli, Isabela Garcia (Nosso Sonho) sendo Dinorá, Fernanda Machado (Impuros) dando vida à Joana, Bruno Gagliasso (Operação Maré Negra) no papel de Ivan, entre outros.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com