Nova novela das sete tem retorno de Thaila Ayala, Raphael Logam e estreia de Rafa Kalimann

No próximo dia em 4 de março de 2024, estreia na grade da TV Globo, a novela “Família É Tudo!”. A trama substituirá “Fuzuê” e chegará com a marca de 100ª "novela das sete" da emissora. A novela destaca a história entrelaçada por laços de sangue, parentesco, amizade ou convivência. Com desenrolar em plena capital paulista, a comédia romântica é criada e escrita por Daniel Ortiz com direção artística de Fred Mayrink, que vai orbitar pelas alegrias, aventuras e conflitos que marcam as relações familiares. As gravações foram iniciadas em São Paulo, em locais como o Museu do Ipiranga e a avenida Brigadeiro Faria Lima.

Duas novidades em “Família É Tudo!”, é a volta de Thaila Ayala em novelas, após 10 anos, e a estreia de Rafa Kalimann, em obras abertas.

VEJA MAIS

Thaila faz parte do núcleo da Família Mancini, ela viverá Elisa, uma perita grafodocumentoscópica, se envolverá com Júpiter (Thiago Martins). Além disso, será a primeira vez que Thaila fará um trabalho ao lado do seu marido Renato Góes.

“Estou muito muito feliz. Já queria muito voltar a telinha, para Globo, para novela. E já trabalhei com o Fred há um tempo e tive a sorte de ter trabalhado com ele, que é um cara que realmente dirige o ator e é uma leveza no set. O Dani eu já namoro há muito tempo e se estou nessa novela é graças a ele. O Dani me chamou para fazer um teste. Queria muito estar nessa novela e trabalhar com Dani. Estou super ansiosa, me divertindo muito. Esses dias, quando gravava o Thiago Martins, tive que pedir desculpas para ele porque tive uma crise de risos”, pontua a atriz.

Thaila conta ainda como o público cobrava dela a volta às novelas, mesmo que durante essa última década ela estivesse envolvida em projetos de séries e filmes. “Que delícia poder voltar em uma novela leve e divertida”, avalia a artista.

Rafa Kalimann viverá Jéssica de Osma, ela faz parte do núcleo “Família Monteiro/Produtora”. A personagem é controladora e calculista. Jéssica é a ex-melhor amiga de Electra (Juliana Paiva). Apaixonada por Luca (Jayme Matarazzo), não esperou muito depois que a amiga foi presa para se aproximar e conquistá-lo. É filha de um dos sócios da produtora.

“Falo que tudo aconteceu da melhor forma possível. Conheci o Dani e me chamaram para fazer o teste. Aí veio a Jéssica, um grande presente, com o Fred, o presente maior ainda. Está sendo tão gostoso, sabe? Claro que existe uma atenção e por eu ser muito disciplinada, tenho uma dedicação. Mas chega ali (para gravar), consigo dar uma relaxada, respirar um pouco e me divertir”, inicia.

Rafa aproveitou para agradecer ao Jayme Matarazzo. De acordo com ela, o ator deu muito apoio e dicas para que essa trajetória como atriz foi iniciada por ela com leveza. “O Jayiminho está sendo muito especial pra mim. Ele falou: ‘Rafa, vai se divertir, chega no set e se solta, porque o que você tem para levar para o set até aqui você já trouxe’. Isso fez toda diferença, obrigada Jayminho”, agradeceu a atriz.

“Está sendo muito gostoso e divertido, essa minha primeira experiência com novela estou iniciando com o pé direito, com uma equipe muito preparada e generosa, acho que a palavra é que tudo está sendo muito generoso. Então, estou animada, espero que as pessoas gostem da Jéssica, que da novela a gente já sabe que não vai ter como não gostar”, finaliza Rafa Kalimann.

MAIS NOVIDADES

Além das novidades envolvendo Thaila Ayala e Rafa Kalimann, Raphael Logam deixa de lado personagens de ação e se lança na comédia. Mesmo que ele tenha feito alguns trabalhos pontuais na televisão, agora ele retorna para uma obra mais longa e aberta.

Logam viverá Hans Galindo, que faz parte do núcleo da “Família Galindo”. O personagem é filho de Catarina (Arlete Salles). Bastante ambicioso e ardiloso, Hans dirige a Mancini Music, desde que Frida (Arlete Salles) se aposentou. Tem a confiança da tia, mas se acha injustiçado e pouco reconhecido, já que é o único da família que tomou a frente dos negócios dela. Tal como a mãe, sonha um dia ser o dono da gravadora. Amante de Mila (Ana Hikari), secretária da Mancini, faz de tudo para que Frida o considere como herdeiro.

Raphael Logam foi indicado ao Emmy Internacional por dois anos consecutivos na categoria de melhor ator. Nas duas ocasiões o destaque foi para Evandro do Dendê, na série Impuros. Mesmo que o traficante não tenha uma história parecida com Hans, ele será mais um vilão na carreira de Logam.

“Pois é, o personagem que eu faço ainda, o Evandro do Dendê tem uma grande diferença para o Hans, que é o caráter. A galera que é muito viciada em tramas, que ama o Evandro, acho que vai amar ou odiar o Hans. Eles têm uma diferença grande quando falamos em caráter”, disse o ator.

Raphael Logam revelou que tem amado odiar Hans, além disso ele destaca o prazer que é contracenar com Arlete Salles, principalmente porque é em dose dupla.