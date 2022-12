Lima Duarte publica vídeo ao lado da caminhonete de Sinhonizo Malta, personagem de 'Roque Santeiro'

O ator Lima Duarte (92) revelou em uma publicação na sua conta do Instagram que ainda guarda a caminhonete usada por um de seus personagens mais emblemáticos, o Sinhozinho Malta, da novela “Roque Santeiro” (1985), produzida pela TV Globo.

O ator veterano revelou que guarda com carinho o veículo, que foi lhe doado pela própria fabricante do automóvel, após o encerramento das gravações da telenovela. Com um milhão de quilômetros rodados, a caminhonete fica em um sítio de Lima Duarte. Veja a publicação:

“Roque Santeiro” é considerada uma das melhores telenovelas brasileiras, com atores como Regina Duarte, José Wilker, Maurício Mattar, Lídia Brondi, além do próprio Lima Duarte. Na trama, os moradores da cidade de Asa Branca vivem em função dos supostos milagres de Roque Santeiro, que teria morrido como mártir. Entretanto, o personagem interpretado por José Wilker aparece 17 anos depois, vivo, e ameaça o poder e a riqueza das autoridades locais.

Hoje com 92 anos, o mineiro Lima Duarte participou de dezenas de produções televisivas, entre os sucessos “O Bem-Amado” (1973) e “Meu Bem, Meu Mal” (1990), além de produções mais recentes como “Caminho das Índias” (2009) e “O Outro Lado do Paraíso” (2017).

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)