Filha do ator Eduardo Galvão lamenta os dois anos sem o pai: ‘Saudade diária’

Mariana Galvão, filha única do ator Eduardo Galvão, fez uma publicação no Instagram para falar sobre a falta que sente do pai, que morreu em dezembro de 2020. Aos 58 anos, o global não resistiu após ter tido complicações em decorrência da covid-19. O último trabalho com a participação do artista foi na novela das 19 horas, "Bom Sucesso", exibida em 2019.

Na legenda, Mariana Galvão se expressou sobre a saudade diária do ator em sua vida. "2 anos sem você. 2 anos de saudade diária. 2 anos de um vazio no peito que nada nem ninguém preenche. 2 anos sem ouvir sua voz, sua risada e seus conselhos. 2 anos sem seu abraço. 2 anos da sua inacreditável partida... Amo você nessa e em todas as outras vidas. Até já", lamentou.

A filha do ator também recordou um momento marcante em seus stories. Na foto publicada, ela mostra Eduardo Galvão carregando Lara, sua neta, que atualmente está com três anos. “Te amamos muito, vovô”, escreveu a filha do ator.

Alguns artistas e amigos próximos do ator prestaram suas homenagens nos comentários da publicação. “Ah, Mari... Nem me fala.... É muita a saudade. Penso todos os dias nele”, declarou a atriz Claudia Mauro.

