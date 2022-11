Jennifer Aniston lamenta a morte do pai: ‘Vou te amar até o fim dos tempos’

A atriz Jennifer Aniston lamentou a perda do pai, o ator John Aniston, que morreu na última sexta-feira (11) aos 89 anos. Nesta segunda-feira (14), a artista fez o anúncio no Instagram e compartilhou uma foto ao lado do astro da novela “Days Of Our Lives”.

“Doce papai John Anthony Aniston⁣, ⁣você foi um dos humanos mais lindos que eu já conheci. Estou muito grata por você ter subido aos céus em paz - e sem dor. E em 11/11 nada menos! Você sempre teve um ‘timing’ perfeito. Esse número terá, para sempre, um significado ainda maior para mim agora. Eu vou te amar até o fim dos tempos”, escreveu Jennifer Aniston.

Quem foi John Aniston

John Aniston, que ficou famoso pelo papel de Victor Kiriakis em “Days Of Our Lives”, começou a carreira de ator em 1962, com uma participação na série “New Man in the Precinct”. O ator deixa os dois filhos Jennifer e Alexander e sua esposa Sherry Rooney.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)