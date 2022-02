Jennifer Aniston e Victoria Beckham comem a mesma refeição há décadas; saiba qual

A atriz Jennifer Aniston, conhecida por interpretar a personagem Rachel no seriado 'Friends' (1994 a 2004), revelou que, durante 10 anos, comeu exatamente o mesmo prato, todos os dias.

Aniston consumiu a mesma receita de salada durante todos os anos em que foi gravado o seriado. Mas, afinal, o que tinha de tão especial na receita? Os ingredientes são fáceis de encontrar e você pode fazer em casa. Confira o modo de preparo:

Além da atriz, a empresária e cantora Victoria Beckham também tem hábitos alimentares que persistem por longos anos. Dessa vez, para ser mais exato, 25 anos!

David Beckham, marido da empresária, revelou no podcast Table 4 do restaurante River Café, localizado em Londres, Inglaterra, que a esposa se alimenta diariamente com a mesma refeição todos os dias desde que o conheceu, há mais de 25 anos.

“Ela só come peixe grelhado e legumes no vapor. Raramente ela prova outras coisas. [...] A única vez que ela provavelmente compartilhou algo que estava no meu prato foi quando estava grávida de Harper [a filha mais nova do casal], e foi incrível… Foi uma das minhas noites favoritas. Não consigo lembrar o que era, mas sei que ela não comeu mais nada diferente desde então.”, explicou o ex-jogador de futebol.

