Héctor Bonilla morreu: ator famoso teve participação em episódio de 'Chaves'

Morreu, nesta sexta-feira (25), o ator Héctor Bonilla, aos 83 anos. O mexicano ficou famoso no Brasil após fazer episódio especial do seriado "Chaves". Héctor estava com câncer nos rins e ao longo dos anos travou uma batalha para sobreviver.

"A TelevisaUnivision expressa suas mais sentidas condolências pelo falecimento do ator Héctor Bonilla. Teatro, cinema e televisão de luto por esta terrível perda. Descanse em paz", informou o pronunciamento da emissora. Veja!

Quem era Héctor Bonilla?

Héctor nasceu em Puebla, no México, em 1939. Se consagrou na teledramaturgia atuando em diversas novelas, como María de mi corazón (1979) e Rojo amanecer (1989) e também na novela Viviana, em Busca do Amor (1978), exibida no Brasil pelo SBT. Apesar de não ter vingado muito os papeis com transmissões no Brasil, foi por meio da turma do Chaves que Héctor Bonilla se consagrou.

Hector Bonilla ao lado do elenco de Chaves (Reprodução)

Qual foi o episódio que o Héctor Bonilla apareceu no chaves?

Hector viveu um personagem com o mesmo nome, no seriado Chaves. Surge no trecho de "Cai Um Astro na Vila", quando o carro de personagem tem um de seus pneus furados perto da vila. Ao pedir ajuda aos protagonistas, Hector é assediado por Dona Florinda, Chiquinha e Dona Clotilde que o consideram um ídolo. Seu Madruga também se aproveita do ator e cobra o máximo que pode para consertar o carro dele.

No fim do episódio, Héctor tem o carro consertado e vai embora, mas depois volta uma última vez na vila para dar uma bola de futebol de presente para Chaves, como havia prometido ao longo do episódio.