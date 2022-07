Homem vestido de Chaves é flagrado em barco rumo ao Marajó: 'Abre mão de Acapulco’

Viralizou nas redes sociais imagem que mostra um homem, caracterizado como o personagem Chaves, da série mexicana homônima, em uma embarcação que partiu de Belém rumo à cidade de Salvaterra, no Arquipélago do Marajó.

O registro foi de um passageiro do barco, que não perdeu tempo e fotografou o curioso viajante, com vestes idênticas ao personagem do saudoso Roberto Gómez Bolaños, parte da infância de milhares de pessoas ao redor do mundo, sobretudo da América Latina.

As fotos foram compartilhadas por uma página do Instagram de assuntos ligados ao Marajó: “Chaves abre mão de Acapulco e se manda rumo ao Marajó”, brincou o perfil.

O Chaves paraense, na verdade, se chama José Maria Favacho Brito, de 64 anos, conhecido nas noites da capital por seu trabalho de venda de amendoim. O trabalhador já teve sua história contada pela série “Personagens da Noite”, de oliberal.com, e pode ser conferido aqui.