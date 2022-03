Artista usa inteligência artificial para mostrar como seria personagem Chaves com 8 anos, veja

O artista visual brasileiro Hidreley Dião criou imagens realistas do personagem Chaves, vivido por Roberto Bolaños, protagonista de um dos maiores seriados da história da televisão mexicana que conquistou também o público brasileiro: a “Turma do Chaves”. Na adaptação, o personagem realmente parece ter 8 anos, enquanto na série Bolaños tinha 40 quando encarnou o menino órfão da vila que se envolve em aventuras e apuros junto com os amigos Chiquinha e Quico. Essa foi uma homenagem póstuma feita a Bolaños postada no dia 22 fevereiro, data em que o ator faleceu.

VEJA MAIS:

Nas redes sociais Hidreley Dião comentou: ‘E se o Chaves (muito conhecido no Brasil) tivesse realmente 8 anos de idade no seriado? Tributo a Roberto Gómez Bolaños, que estaria completando 93 anos”. Veja alguns registros:





Como foram criadas as imagens do Chaves criança?

O artista Hidreley Dião usa tecnologias de inteligência artificial para imaginar diferentes versões dos personagens. Além do Chaves, há reproduções das princesas, como a Cinderela e a Bela, da 'Bela e a Fera', por exemplo.