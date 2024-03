Jojo Todynho usa segunda pele transparente após perder quase 50 kg

Jojo Todynho usou um look de segunda pele transparente, 'a vácuo' e com estampa e animal print após perder quase 50 kg. A aparição da cantora foi na festa de aniversário de 30 anos do cantor L7nnon, que reuniu vários famosos na noite da última quinta-feira, 28.

VEJA MAIS

A cantora, que passou por uma cirurgia bariátrica em agosto do ano passado, revelou quantos quilos está pesando ao publicar um vídeo em que aparece apenas de lingerie. "Vamos comemorar esses 99 kg. Ai, meu Deus. É isso, amor, é só desacreditar de mim que fico mega feliz", disse a campeã de A Fazenda. Antes de passar pela bariátrica, Jojo estava com 146 kg. Portanto, a funkeira já perdeu um total de 47 kg desde a operação, que ocorreu há cerca de 7 meses.