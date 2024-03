Jojo Todynho exibe corpão em biquini de fita durante bronzeamento; veja

Jojo Todynho exibiu sua nova silhueta em um bronzeamento de fita durante um dia ensolarado no Rio de Janeiro (RJ). A imagem foi compartilhada nas redes sociais neste sábado (16). A cantora, que recentemente perdeu 47kg, destacou o desafio de manter uma vida saudável, afirmando: "Foco é meu nome".

Em frente ao espelho, Jojo mostrou sua cintura mais fina, vestindo um biquíni estampado de oncinha. Além disso, ela anunciou seus planos para futuras cirurgias estéticas, reforçando a autenticidade de sua transformação física. Veja!

(Reprodução / Instagram / @jojotodynho)

Em meio à sua nova fase e após perder 40 kg com uma cirurgia bariátrica em 2023, a artista enfatizou a importância do acompanhamento profissional de sua empresária e nutricionista Renata Branco, bem como do médico João Branco, ressaltando como essa mudança tem impactado positivamente sua vida e saúde. A artista também rebateu críticas sobre possível efeito de photoshop. Veja!