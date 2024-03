Jojo Todynho agride colega de faculdade após discussão; vídeo

Jojo Todynho se envolveu em uma briga com uma colega de faculdade na tarde da quinta-feira (21). Imagens que circulam nas redes sociais mostram as duas mulheres aos gritos, com a funkeira apontando o celular para o rosto da aluna e, em seguida, desferindo um tapa na cara dela. A confusão teria acontecido do lado de fora da faculdade onde ambas estudam.

No vídeo, Jojo aparece batendo boca com a mulher, que não foi identificada. As duas gritam e se xingam. Em seguida, a cantora caminha com o celular ligado e apontado para ela. "Tira a mão da minha cara", grita a aluna. As imagens foram divulgadas no Instagram do Portal Léo Dias.

VEJA MAIS

Pronunciamento de Jojo Todynho após tapa em colega de faculdade

Após a repercussão do vídeo, Jojo se manifestou em suas redes sociais, negando a agressão e alegando ter sido provocada pela colega. "Eu não agredi ninguém, está lá o pessoal da supervisão da escola, que estava presente na situação, para comprovar esse acontecimento de ontem. Muito menos ameacei, porque não sou mulher de ameaça, vocês sabem disso", disse ela.

Jojo também deu sua versão dos fatos, afirmando que a aluna a vinha provocando há dias e que, no dia da briga, teria sido questionada se estava presente na faculdade. "Fui até ela e perguntei se a minha vida interessa a ela ou à outra, porque não devo satisfação, nem para ela, nem para ninguém, se vou ou se não vou. Porque não são elas que pagam, elas viraram fiscais?", disparou.

A cantora ainda disse que as pessoas "têm que parar com essa mania de querer opinar e se meter na vida do outro" e que "quem quer respeito, se dá ao respeito". "Eu entro e saio da faculdade e nunca tive problema com ninguém. Tenho meu grupinho, faço a minha parte. Então, eu jamais irei admitir que as pessoas, de alguma forma, me tratem com falta de respeito", declarou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)