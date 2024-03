Jojo Todynho fala pela primeira vez sobre fim de amizade com Anitta

A cantora Jojo Todynho falou, pela primeira vez, sobre o fim da amizade com Anitta. Ela publicou um vídeo em seu canal no YouTube neste domingo (3) contando sobre o fim da amizade. As duas se afastaram em 2020, pouco antes de a estudante de Direito entrar em A Fazenda 12, da da qual sairia campeã meses depois. Ela fez questão de pontuar que foi acusada injustamente de vazar uma fofoca sobre a ex-amiga.

O vídeo da influenciadora tem pouco mais de 15 minutos de vídeo, e Jojo usou para explicar como foi o dia que origem a essa 'treta':

Ela conta que recebeu uma ligação de Anitta com uma notícia falsa bombástica. "Um dia em tô eu em Copacabana fazendo o cabelo, Anitta me liga e diz assim: 'Estou grávida'. Falei 'caraca', fiquei doida. Mas tive que ficar monossilábica, porque havia pessoas em volta de mim", relatou.

Ainda segundo ela pouco tempo depois do telefonema, Anitta começou a enviar mensagens dizendo que Jojo estava passando informações sobre a vida dela. A apresentadora disse não ter entendido a acusação, só depois soube que a assistente de uma colunista havia procurado a funkeira para saber se ela estava suspeitando de uma gravidez.

Para provar a sua inocência, a voz de Que Tiro Foi Esse? colocou um áudio da pessoa que ligou para checar a possível gravidez com Anitta. A mulher dizia que não havia recebido informação de Jojo e que nem a conhecia. "Mandei esse áudio pra ela e falei: 'Tire suas próprias conclusões'. E encerrei o assunto aí", contou a campeã de A Fazenda 12. "Só que essa história já tinha acontecido havia algum tempo e vazou quando eu estava dentro de um reality, então eu não podia me pronunciar", continuou.

A artista disse ainda que acredita que a história tenha sido criada para que ela não fosse campeã do reality da Record. "E deu em que? Não deu em nada, porque eu saí campeã. O que que isso fez? Limpou o meu nome", opinou.

Jojo explicou que não tem mais amizade com Anitta porque "os ciclos" se encerram. E admitiu que a "poderosa" foi importante no seu início de carreira. "Ela me ajudou, sim, como várias outras pessoas me ajudaram, sou muito grata. A Acho ela uma puta artista, carreira foda, vivo botando as músicas dela nos Stories... Não teve ingratidão, não teve nada", afirmou.

A estudante de Direito acredita que, hoje, a ex-amiga acredita em sua inocência. "Tanto ela sabe que eu jamais faria isso, que eu já ouvi e vi muita coisa dentro da casa dela que eu nunca falei e nunca vou falar, que vai comigo prpro túmulo. O que acontece dentro da casa do outro não tem que vazar pra ninguém. nunca fui flor que se cheire, não. Santa? Jamais. Mas mau-caráter? Desculpa, isso não faz parte da minha vida", finalizou.

Assista: