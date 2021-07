Jojo Todynho manda indireta após receber unfollow de Anitta

Jojo Todynho foi uma das que fizeram parte da lista de unfollow de Anitta no Instagram. A cantora deixou de seguir várias pessoas nas redes sociais e a funkeira foi uma delas. Nesta quarta-feira (21), Jojo publicou alguns Stories explicando que não falaria sobre o assunto, mas não aguentou e mandou logo uma indireta. "Todo mundo esperando eu abrir o meu bocão e falar, mas vocês vão ficar esperando, porque, se eu abrir meu bocão, não vou parar. Não vou ficar batendo cabeça para maluca dançar. Deixa… Deixa que o hospício trata. Como diz minha assessora, eu sou uma mulher business (...) Não tenho esse tempo que as pessoas têm e nem quero ter", começou.

"Se você parar no meio do caminho para catar cada pedra que jogam, você nunca vai sair do lugar. Se você sabe quem você é, não importa o que as pessoas falam de você".

"Para quem está enchendo o meu saco, eu prefiro hoje, analisando várias coisas que aconteceram, ter paz do que ter razão. Se eu abrir a minha boca, não dará certo. Eu tô ganhando muito estando quietinha, então, prefiro estar na minha. Eu quero paz. Posso dormir tranquila, todos os dias. Em paz. É isso. Boa noite".