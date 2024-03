Jojo Todynho gera polêmica ao posar com fuzil e se defende: 'Não tem nada a ver com política'

Jojo Todynho, de 27 anos, causou polêmica nas redes sociais nesta segunda-feira (11), ao publicar uma foto em que aparece segurando um fuzil durante um curso no centro de treinamento Black Force. A funkeira está cursando Direito e negou que a imagem represente apologia às armas. Em seus stories, ela justificou a iniciativa como um "investimento" em sua futura carreira como delegada.

"Sem hipocrisia, eu postei a foto e sabia que ia dar polêmica. Se eu tenho um objetivo, eu tenho que começar a me preparar. Existem cursos, e a gente vai começar a fazer. Se você pega um TAF (Teste de Aptidão Física), não está crua e abobalhada", disse Jojo em seu Instagram.

"Apologia à arma seria se eu estivesse dançando com a arma na mão, igual vocês veem em baile de comunidade, que já fui muito. Agora, um curso é apologia?", continuou ela. "Vocês vão combater a criminalidade como? Com flores? Ah, tá bom, vocês parem de ser hipócritas. E outra coisa, não tem nada a ver com política", argumentou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)