Jojo Todynho celebra ingresso na Faculdade de Direito

A cantora e campeã de “A Fazenda 12”, Jojo Todynho, inicia hoje (6), as aulas na Faculdade de Direito. Pela tarde de ontem (5), Jojo usou as redes sociais para mostrar sua festa de comemoração da nova fase de sua vida.

Empolgada, a nova caloura de Direito ainda deu o recado para as mulheres e disse estar com expectativas para a diplomação e atuação em defesa de todas elas. “Quando eu me formar, acabou essa palhaçada que homem não paga pensão, que homem bate em mulher… Eu vou ser delegada da DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher)”, contou.

Finalizando, Jojo disse que vai "mandar prender" e "mandar soltar", e além disso, "vai melhorar, vai botar pra torar”. “Me respeita, que agora eu sou advogada”, enfatizou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do edito de OLiberal.com, Felipe Saraiva)