Ex de Jojo Todynho pode ter que pagar R$ 100 mil por mencionar o nome dela. Entenda

Jojo Todynho não está para brincadeira com o ex-marido Lucas Matias de Souza. O casamento da cantora com o ex-militar terminou em outubro, mas a tensão entre eles está longe do fim. A vencedora de A Fazenda acaba de ajuizar uma ação judicial com pedido de liminar proibindo o ex de mencionar o nome dela em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou não, sob pena de ser multado em R$ 100 mil por cada vez menção.

Além disso, a cantora está cobrando uma indenização por danos morais no valor de R$ 100 mil em razão dos constrangimentos causados por declarações públicas dele, incluindo a vez em que ele afirmou ter sido traído por Jojo durante o relacionamento.

Veja também:

Apesar da linda cerimônia, o casamento durou 10 meses. (Instagram)

No processo, a cantora afirma que está "sendo vítima de violência psicológica", além de ser xingada e humilhada pelo ex. Ela anexou aos autos da ação mais de 30 links de entrevistas concedidas por ele a podcasts, assim como postagens e mensagens vazadas em que Lucas a xinga de "vagabunda de quinta" e de ter tido um caso com o ex-vereador Gabiel Monteiro.

O juiz Aylton Cardoso Vasconcellos, da 3ª Vara Cível Regional de Jacarepaguá, Rio, determinou que Lucas apresente a sua defesa em até cinco dias.

Veja também: