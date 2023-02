Ex de Jojo Todynho revela inúmeras traições e caso com Gabriel Monteiro

A troca de farpas entre Lucas Souza e Jojo Todynho estão rendendo. Após o ex expor a relação com a funkeira, por meio de uma série de vídeos publicados nos stories do seu perfil no Instagram, o militar apareceu na manhã de hoje, 10, revoltado e fez novas acusações, chamando Jojo de conservadora, bolsonarista e homofóbica. Ele ainda disse que ela fazia algumas coisas para cumprir contrato, mas reclamava de trabalhos ao chegar em casa. Lucas também falou que o motivo maior do término da relação foi ele não aguentar mais a falta de respeito dela em relação aos demais homens.

"Ela tem um jeito diferente. Vem de relacionamentos em que a traição é muito comum. Ela fala que estou mentindo. A gente pode procurar o pastor da nossa igreja, a Renata, a Marcelinha, que não vai adiantar. No dia em que pedi a Jojo em casamento, e quando subi para o quarto para descansar, o celular dela não parava de tocar, com mensagens", começou ele.

"Fiquei chateado porque neste dia ela me fez conversar com o segurança do Gabriel Monteiro. Ela fez eu cumprimenta os seguranças, também. Na mensagem ela falava que queria ele: 'Não quero o Gabriel Monteiro, quero você', com carinha de apaixonada. Mandando nudes e tudo. Descobri, chamei a Renata e a Ane para o quarto. Elas acharam que eu estava trolando. Então, chamei a Jojo, que no primeiro momento falou que quem tinha acessado o celular dela era a Marcelinha, que quem estava ficando com o segurança era a Marcelinha. Achei estranho. Não tinha porque ser a Marcelinha, porque a Jojo estava falando coisas dela", continuou.

O militar explicou que tinha as senhas de Jojo do celular e redes sociais, e que ela tinha as dele. "Nunca tinha mexido no celular dela. Mas abri o Instagram neste dia e tinha mensagem de um Paulo. É o ex-segurança do Gabriel Monteiro. Ela inclusive teve um relacionamento com Gabriel Monteiro e me obrigava a falar com ele", desabafou.

Nessa ocasião, Lucas terminou a relação, mas voltou logo em seguida. Mas ele revelou que após o casamento chegou a perdoar mais traições, que ocorreram novamente mais para frente: "Perdoei. Mas a Jojo tinha um problema: Queria colocar pessoas que ela já tinha ficado dentro de nossa casa, queria que eu aceitasse. Eu não podia ter opinião para nada, não podia fazer uma vírgula sem a autorização dela. Uma vez fui ao Garota Vip, primeiro evento que fui sozinho. Ela me julgou o resto da vida, disse que eu nunca mais sairia sozinho. Certo dia, recebi print de uma mensagem que ela estava trocando com um cara. Esse cara estava no direct dela e ela seguia ele. Descobri, discuti com ela, terminei novamente. Ela falava que queria o homem, o chamava de 'meu homem'. Foi mais uma das várias traições que ela tinha com vários homens. Todos policiais, ela gosta de policiais".

GABRIEL MONTEIRO

O ex-vereador Gabriel Monteiro está preso há quase 3 meses, em Bangu 8, no Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro. Em cela individual, ele foi preso acusado de crimes sexuais.