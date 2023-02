Ex-marido de Jojo Todynho se fantasia de Buzz Lightyear e cantora debocha

O ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, se tornou alvo de críticas na web após postar uma foto usando uma fantasia do personagem Buzz Lightyear, da animação "Toy Story". A imagem viralizou rapidamente, com vários internautas ridicularizando o novo visual do ex-militar. A cantora não mencionou diretamente a situação, mas apareceu rindo em um vídeo nas redes sociais neste sábado (25), dizendo que recebeu várias mensagens por direct do Instagram sobre um assunto que está rendendo na web e completou: "Só humilhação".

Os dois se separaram no fim de outubro do ano passado, após nove meses de casamento, e desde então têm travado brigas e acusações na internet. Recentemente, Lucas jogou no ventilador todos os "podres" da cantora depois de ser exposto por ela em uma live no Instagram. O ex-militar veio a público atacar Jojo e afirmou que ela "fala mal de todos os artistas".

Além disso, ele disse ter sido traído por ela durante o casamento. As acusações de Lucas geraram grande repercussão na web, mas Jojo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.