Jojo Todynho mostra que emagreceu e aposta na barriga de fora com look de grife

Jojo Todynho, de 26 anos, exibiu sua boa forma e estilo na manhã desta sexta-feira (3) para seus seguidores no Instagram. A cantora compartilhou em seus stories um look ousado escolhido para um dia de trabalho em São Paulo.

Com um conjunto de cropped e calça cintura alta, a artista mostrou sua barriga definida e boa forma. Além disso, Jojo complementou seu visual com acessórios grifados, como óculos, bolsa e lenço.

Jojo compartilhou uma foto de seu look do dia no Instagram (Reprodução / Instagram @jojotodynho)