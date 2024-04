Flávia Alessandra desabafa sobre cobrança por juventude: 'Envelhecer faz parte do processo'

Flávia Alessandra desabafou sobre o peso que a sociedade dá para a idade de uma mulher. Aos 49 anos, a atriz considera que lida muito bem com sua imagem e gosta do que vê no espelho. Flávia faz questão de dizer que acha uma verdadeira chatice a cobrança por uma beleza eterna das mulheres.

Em uma entrevista para a revista Mensch, a atriz falou que "de fato, essa cobrança pela juventude eterna é muito chata. Vejo amigas que sofrem com comentários na internet. Amores, envelhecer faz parte do processo. Minha preocupação é passar por esse processo da melhor forma possível. Cheia de disposição e feliz, que é o que mais importa", contou.

Sem tabus, Flávia revelou ainda que não faz nada transformador e que não tem "noia" com o próprio corpo. Segundo a atriz, tudo o que faz é se cuidar fazendo exercícios e tratamentos preventivos, sem nenhuma intervenção invasiva. E quanto a expectativa dos outros, a artista não parece dar muita importância.