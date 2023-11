Aos 49 anos, Flávia Alessandra posa de biquíni e exibe corpaço em cliques

Flávia Alessandra, aos 49 anos, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma série de fotos mostrando seu "corpaço" em seu perfil no Instagram. A artista apostou em um biquíni ousado, mostrando seu corpo em forma e aproveitando o calor à beira da praia.

Flávia decidiu variar o conteúdo de suas postagens, saindo um pouco do universo profissional para mostrar seus momentos de relaxamento. Na legenda, a esposa do apresentador Otaviano Costa destacou a importância do descanso: "Vivo postando meu trabalho por aqui, mas aos fins de semana também gosto de postar momentos relaxando, curtindo com a família, amigos, aproveitando um sol... Os nossos momentos de relaxamento são muito importantes para o nosso crescimento profissional também! Descansar a mente ajuda ela a produzir mais depois".

Nas imagens, Flávia Alessandra exibe um biquíni estilo cortininha estampado em tons de verde e branco. Em poses sensuais, a atriz mostra sua beleza natural enquanto desfruta do sol, seja sentada em uma cadeira turquesa ou deitada em uma canga de praia cinza. Seu corpo definido, resultado de dedicação aos treinos, é evidenciado nas fotos e seus seguidores não pouparam elogios.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)