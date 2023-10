Flávia Alessandra deixa a Globo após 34 anos e migra para streaming

Flávia Alessandra vai deixar a TV Globo após 34 anos na emissora. Ela anunciou a saída em publicação feita no Instagram na tarde desta segunda-feira (2). Em um Reels publicado nas redes sociais, a atriz revelou o motivo da saída e contou uma novidade aos seguidores, que irá se tornar apresentadora.

VEJA MAIS

Assista ao vídeo:

"Fecho este ciclo com a TV Globo com muito carinho e gratidão. Fiz muitos personagens incríveis em mais de 20 novelas e séries, e tenho uma história maravilhosa com a emissora. Agora é hora de fazer algo que nunca havia conseguido colocar em prática", iniciou contando aos fãs.

Ela e o marido Otaviano Costa vão comandar o reality show “Ilha da Tentação”, na plataforma de streaming Amazon Prime. As gravações vão começar ainda neste mês de outubro.

Na atração, quatro casais terão seus relacionamentos testados. Separados em duas “vilas” isoladas uma da outra, eles vão se enfrentar enquanto interagem com pessoas solteiras Ao todo, vão ser disponibilizados oito episódios.