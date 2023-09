Otaviano Costa desmente fala ‘polêmica’ de Flávia Alessandra sobre xixi durante o sexo

Os nomes de Flávia Alessandra e Otaviano Costa ficaram entre os assuntos mais comentados na internet após a atriz dizer que gostava de fazer xixi na hora do sexo em cima do parceiro. A prática do “Golden Shower”, reproduzida na fala de Flávia no programa “Sobre Nós Dois”, da Globo Play, causou estranheza entre os internautas que começaram a criticar o casal.

Por isso, nesta segunda-feira (11) o apresentador decidiu se pronunciar nos Stories do Instagram para desmentir a fala da esposa, dizendo que tudo não passava de uma brincadeira.

"Gente vocês são três vezes mais doidos que a gente, sabiam? 'Sobre Nós Dois' é um programa de humor. Lá pelas tantas, sob este viés de humor, eu e a Flavinha, brincando para caramba, chegou um momento em que eu perguntei para a Sabrina (Sato): 'Você faz cocô na frente do seu boy?'. Ela falou: 'Não, no máximo um xixizinho, e você, Flávia?'. E ela respondeu: 'Ah eu faço até em cima do Ota'. Aí o palhaço aqui emendou: 'é golden shower'. É lógico que eu iria emendar a piada da minha mulher. A gente é conhecido por isso", iniciou ele.

Em seguida, Otaviano complementou a fala esclarecendo que, ainda que realizasse esse tipo de fantasia com Flávia, não falaria abertamente: Mas não é verdade, seus malucos. Nada contra quem faça 'golden shower'. Cada um faz o que quiser da vida, mas não é a nossa. O mais louco é ver a quantidade de pessoas que acreditaram nessa brincadeira”.