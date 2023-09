Flávia Alessandra diz que faz xixi em Otaviano Costa: ‘Ele gosta’

Em recente participação no programa Sobre Nós Dois, do GNT, a atriz Flávia Alessandra contou detalhes da intimidade com o marido, Otaviano Costa, e falou dos hábitos entre os dois.

Durante a conversa, conduzida por Sabrina Sato e Marcelo Adnet, Flávia afirmou que costuma praticar "golden shower" com Otaviano. "Ele gosta", declarou. Na sequência, o marido riu e confirmou que gosta.

VEJA MAIS

A revelação aconteceu após Adnet questionar: "Você faz cocô na frente do seu boy?". "Xixi claro, faço nele inclusive, agora cocô não", respondeu Flávia.

Otaviano entrou na brincadeira e disse que a prática é "para hidratar a pele". Sabrina Sato e Adnet riram e pediram para encerrar o quadro.