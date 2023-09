Sophie Turner e Joe Jonas confirmam rumores de divórcio

Após rumores de divórcio anunciados pela imprensa, o casamento de Sophie Turner e Joe Jonas oficialmente chegou ao fim. Nesta quarta-feira (6), a atriz publicou uma carta em seu perfil no Instagram sobre o ocorrido.

VEJA MAIS

No texto, Sophie se pronuncia pela primeira vez sobre o divórcio do cantor da banda ‘Jonas Brothers’.

“Depois de quatro anos maravilhosos, decidimos encerrar nosso casamento amigavelmente. Existem muitas narrativas especulativas sobre o porquê, mas, na verdade, esta é uma decisão conjunta e esperamos sinceramente que todos possam respeitar os nossos desejos, assim como a nossa privacidade e dos nossos filhos”, diz a nota.

Há três semanas, a artista conhecida pela série ‘Game Of Thrones’ e ‘X-Men’, compartilhou uma foto beijando a mão de Joe em um dos shows da nova turnê da banda, nos Estados Unidos.

Separação

De acordo com o site de notícias ‘Page Six, o ex-astro da Disney estaria infeliz com a personalidade “festeira” da esposa. O divórcio também pedido pelo cantor na última terça-feira (5), foi uma tentativa de salvar o relacionamento de quatro anos.

Joe Jonas e Sophie Turner são pais de Willa, nascida em 2020, e de outra bebê nascida em 2022. O ex-casal nunca divulgou fotos das crianças nas redes sociais ou na mídia para preservar a imagem das filhas.

(*Beatriz Moura, estagiária de Jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)