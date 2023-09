DJ brasileiro diz ter andado a pé mais de 2h para sair de deserto: ‘Ninguém ajudava’

O DJ brasileiro Lukas Ruiz, conhecido popularmente como Vintage Culture, utilizou as redes sociais para relatar o sufoco que passou no festival “Burning Man”, nos Estados Unidos, no último final de semana. Ele revelou que precisou andar a pé com a equipe por mais de duas horas para conseguir sair do deserto Black Rock.

Assista ao vídeo:

“Já passaram mais de 20 carros, a gente pediu carona e ninguém está nem aí”, contou nos Stories do Instagram.

Vintage Culture era uma das seis apresentações previstas no festival, que estava programado para ocorrer entre o final do mês de agosto e dia 4 de setembro. Porém, no sábado (2), um forte temporal atingiu a área e deixou várias pessoas presas na região.

Nos Stories, Vintage Culture explicou aos seguidores que fez as primeiras tentativas de deixar a área afetada ainda no dia 2, quando a tempestade começou. No domingo (3), eles caminharam por horas no deserto de Nevada com o intuito de conseguir uma carona. Um membro da banda informou ao portal G1 que agora os integrantes do grupo já estão a salvo.