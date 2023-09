DJ Roberto Figueiredo vai animar Mangueirão no jogo da Seleção Brasileira em Belém

O DJ paraense Roberto Figueiredo, conhecido por suas performances nas noites, anunciou neste sábado (2), que fará uma participação especial durante o jogo Brasil e Bolívia, que será realizado no dia 8 de setembro, no Mangueirão, em Belém. Ele ficará responsável por animar o público presente no estádio.

Em uma publicação feita no Instagram, Roberto surpreendeu a todos ao revelar que se apresentará no evento esportivo. “Chegou a hora de dividir isso aqui com vocês. A música me levando para lugares que nunca pensei que fosse colocar uns sons. Muito obrigada a todos que me protegem e guiam”, escreveu o DJ no post.

Roberto conversou com o Grupo Liberal e contou que foi convidado a participar do evento esportivo como DJ. Ele esteve em negociação com a organização por 15 dias e na sexta-feira (1º) foi acertado que o paraense seria a atração. O DJ não soube informar se é o único músico confirmado.

“Eu ainda estou muito emocionado com esse rolê todo, e por mais conhecido que eu seja, para mim que veio do Jurunas, da periferia da cidade, chegar até aqui… Estou que não me aguento de felicidade”, declarou.

Com 35 anos de trajetória, Roberto promete fazer uma noite memorável para os amantes do futebol quanto da música. Ele confessou que ainda não tem um repertório definido, mas que quer muito tocar músicas brasileiras, e principalmente, as do Estado.

“Fico muito feliz em tocar em um evento como esse que será transmitido para o mundo todo e a expectativa é agradar a galera que vai comprar ao estádio”, acrescentou.