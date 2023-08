DJ Alok faz show com homenagem a MC Marcinho em Copacabana

Na noite deste sábado (26), MC Marcinho, o “Príncipe do Funk”, falecido aos 45 anos, foi homenageado pelo DJ Alok durante o "Show do Século" em Copacabana, no Rio de Janeiro. O evento, que é gratuito, celebra o centenário do Hotel Copacabana Palace e o aniversário de 32 anos do DJ.

"Um cara que se foi hoje, mas deixa seu legado e sua arte", disse Alok, antes de tocar "Glamurosa", sucesso de Marcinho.

A apresentação teve estrutura ambiciosa: um palco no formato de pirâmide, com 30 metros de altura, drones, fogos e luzes. Nas caixas, o mix popular de sempre: música eletrônica, samba, ritmos regionais e hits estrangeiros.

Apesar de alguns fãs terem chegado no início da tarde, a maior parte do público acabou chegando com menos de 2 horas para o show. Durante a apresentação, voltou a chover forte, o que não diminuiu a animação do público.

Por volta das 18h50, os postos da PM começaram a lotar e os agentes acabaram liberando mais pessoas sem revista que anteriormente. Pouco antes disso, houve uma correria na areia, mas, segundo a polícia, não houve registro de arrastões.