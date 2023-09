Casal é flagrado fazendo sexo em apartamento com vista para estádio

Uma cena inusitada chamou a atenção nas redes sociais, na última quarta-feira (06), durante a partida entre Ceará e Londrina pela Série B do Campeonato Brasileiro. Um casal foi flagrado fazendo sexo na janela de um apartamento com vista para o Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O flagrante causou surpresa entre os espectadores e torcedores presentes no estádio, que reagiram com comentários bem-humorados.

Embora a prática de atos íntimos em locais públicos seja considerada uma ação obscena, e criminosa, o contexto em questão pode não se enquadrar dessa forma, uma vez que o casal estava dentro da própria residência. Para algumas pessoas, é mais prazeiroso ser observado por outros durante o sexo.

De acordo com o psicólogo André Almeida, "praticar atividades íntimas em locais onde há a possibilidade de serem descobertos envolve neurotransmissores e hormônios que criam um estado de alerta. Isso pode ser inibidor para algumas pessoas, mas excitante para outras."

Há um desejo sexual subjacente em saber que estão sendo observados enquanto praticam atos íntimos. "O exibicionista é alguém que tem o objetivo claro de ser visto por outra pessoa, e a excitação está em saber que estão sendo observados", conclui o especialista. A situação, embora inusitada, levanta questões sobre o comportamento humano e as complexidades da sexualidade.