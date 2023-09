Dia do Sexo: Erveiras do Ver-o-Peso indicam os melhores banhos para apimentar a relação

Comemorado nesta quinta-feira (06), o Dia do Sexo chega para celebrar uma das práticas mais simples e benéficas para o bem estar físico e mental da população: o sexo. A data, que surgiu em meados de 2008, faz alusão a uma posição sexual bem popular, o "69", e encoraja a população a se dedicar, seja sozinho ou acompanhado, ao ato prazeroso.

VEJA MAIS

Para aqueles que buscam apimentar a relação ou até mesmo aumentar a libido, as famosas erveiras do Ver-o-Peso apontam os melhores atrativos sexuais para festejar de maneira inovadora. Márcia Cardoso, que trabalha há 17 anos na barraca "Chave de Ouro", destaca os banhos e essências mais procurados e indicados para os casais.

"Aqui nós vendemos o composto energético, que é para estimular o sexo cada vez mais. Para quem já tá meio frio na relação, ele vem para apimentar tanto o homem quanto a mulher", enfatiza a erveira, informando que o estimulante pode ser tomado de duas a três vezes ao dia, uma colher de sopa.

Já outro produto que promete apimentar o desejo a dois é o famoso "jumentinho", usado 20 minutos antes do ato. O "atrativo do amor" também é uma opção que vai garantir mais libido e atração entre os casais, principalmente naqueles que querem se explorar sexualmente.

Essências que fazem sucesso

A diversidade de cores e objetivos atrai famosos como Anitta, que levou para casa várias essências quando esteve em Belém. (Foto: Paula Figueiredo / O Liberal)

Além dos estimulantes, Márcia ressalta que os queridinhos das celebridades e sucesso de vendas são as essências. Os produtos são conhecidos por terem nomes inusitados, engraçados e até mesmo "impróprios", mas que prometem ser uma alternativa para conseguir o que se deseja. O manuseio do atrativo é simples: basta passar como um perfume, em lugares específicos do corpo, ou diluir em água e fazer o "banho das partes íntimas".

Mesmo com a variedade de cores e objetivos, as essências que mais fazem sucesso na barraca são aquelas que buscam estimular o desejo sexual ou atrair um parceiro (a), como o "chora nos meus pés" e o "óleo da bota". Porém, a dica de Márcia é o "perfume do desejo".

O perfume do desejo é uma das opções para apimentar a relação. (Foto: Paula Figueiredo / O Liberal)

O sucesso é tanto que até Anitta, que recentemente desenvolveu o Puzzy, um perfume íntimo. "Olha que a Anitta levou mesmo, ela levou o óleo da bota, o famoso chora na minha... Ela não levou nenhum diferente não, ela disse que queria esse. Então pode vir comprar pra apimentar a relação", finaliza ela, incentivando a prática.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)