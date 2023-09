Giulia Costa rebate críticas que recebe sobre seu corpo: 'O melhor que se pode fazer é refletir'

Giulia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra, enfrentou recentemente duras críticas em relação ao seu corpo nas redes sociais. Apesar de já ter desabafado sobre os comentários maldosos no Instagram, ela, no entanto, resolveu responder de forma madura e inspiradora. Giulia fez um vídeo mostrando as mensagens que recebe e mostrando detalhes do que gosta do seu corpo.

Giulia fez um vídeo para falar sobre as críticas que recebe pelo Instagram (Foto Instagram @giuliacosta)

"Às vezes o melhor que se pode fazer é refletir!", disse ela. No post, ela mostra que recebeu diversas mensagens pesadas falando sobre seu corpo. Alguns citam seus peitos, sua barriga e a comparam com a mãe. Entre os apoios que recebeu nos comentários do post, Flávia Alessandra deixou um recado: "Se ainda hoje eu pudesse te proteger de todos os males … Te amo infinito", disse a atriz.

