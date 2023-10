Jennifer Lopez compartilha foto de Flávia Alessandra na web; saiba o motivo

A atriz e cantora Jennifer Lopez surpreendeu os fãs ao compartilhar uma foto da atriz Flávia Alessandra nos stories do Instagram. A imagem exibia a artista brasileira com um look inspirado na diva internacional.

Flávia usou um vestido inspirado no modelito icônico que Jennifer usou da Versace no Grammy Awards de 2000. A atriz brasileira surgiu com o vestido verde estampado em uma festa de Halloween que aconteceu neste mês de outubro.

A imagem chegou até a cantora porto-riquenha, que fez questão de compartilhar para demonstrar a sua aprovação para a homenagem.