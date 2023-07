Aos 54 anos, Jennifer Lopez posa de biquíni e exibe corpaço em clique

A cantora Jennifer Lopez utilizou as redes sociais, na terça-feira (25), para compartilhar com os seguidores alguns cliques da comemoração do seu aniversário de 54 anos, que ocorreu na data.

Na publicação, a artista contou que a celebração deve durar o mês inteiro. "Mood de aniversário o mês todo! É sempre um bom dia quando a Lola vem brincar", escreveu na legenda das fotos.

Confira:

Em uma das imagens, Jennifer exibe o corpo usando um biquíni com saída de praia em tons escuros. Já em outro, Lopez usa um vestido com fenda nas costas com paetê prateado.