Leitura labial de Ben Affleck e Jennifer Lopez chama atenção em tapete vermelho

Um dos casais mais queridos de Hollywood, Ben Affleck e Jennifer Lopez chamaram a atenção durante a premiere do filme "The Mother", da Netflix. Na ocasião, os dois conversaram e gesticularam bastante, o que chamou atenção das pessoas.

Nas imagens, Ben aparece apontando para algo atrás da esposa, e essa atitude preocupou alguns que achavam que poderia ter tido algum clima de tensão entre os dois no momento. No entanto, segundo um especialista em leitura labial, a possível "discussão" do casal seria sobre como posariam para as fotos.

Ao DailyMail, o especialista afirmou que Jennifer parece perguntar a Ben se seu top decotado está "mostrando demais" e ele, aparentemente, diz a ela que está tudo bem. Para o leitor, a interação entre os dois é amigável, mesmo que o ambiente cause um pouco de tensão no casal.

Em determinando momento, Affleck pede à esposa que se aproxime dele, antes de, aparentemente, ter dito: "Não se preocupe, querida".

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)